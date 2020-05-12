В России может прекратиться падение цен на бензин

Аргументы Недели → Экономика 13+

12 мая 2020, 10:08 [ «Аргументы Недели» ]

Заправочная колонка. Фото: pixabay.com

В России может вновь начаться рост цен на бензин. Ранее стоимость топлива снизилась из-за уменьшения спроса. В последние несколько дней повышение цен на бензин составило порядка 6%.

Отмечается, что в апреле на фоне пандемии коронавирусной инфекции произошло падение цен на бензин, снижение стоимости составило около 0,2% в сравнении с показателями за март, заявили в Росстате.

Новые договоренности между производителями топлива привели к стабилизации цен на нефть и росту оптовой стоимости бензина. Эксперты предполагают, что тенденция скажется и на розничной торговле.

Ранее Алекперов призвал не ждать снижения цен на бензин в России.