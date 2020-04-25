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25 апреля 2020, 16:19 [ «Аргументы Недели» ]

Вагит Алекперов, фото с сайта Кремля

Президент ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов призвал не ждать снижения цен на бензин в России. По оценке Алекперова, сейчас в нашей стране цены на бензин стабильны, и несмотря на падение мировых цен на нефть, у нас опускаться не будут.

Глава нефтяной компании пояснил, что в России цены на бензин, не привязаны к международным ценам на нефть, они оторваны.

В фильме Наили Аскер-заде «Опасный вирус. Экономика» на «России 1» Алекперов отметил, что его компания может работать и при низких ценах на нефть, но должно быть сохранено потребление топлива.

Алекперов уверен, что Россия, Саудовская Аравия и США совместными усилиями смогут отрегулировать нефтяной рынок. «Он будет сбалансирован, в течение текущего года и в первой половине будущего года», — высказал мнение Алекперов.

Напомним, ЦБ снизил ключевую ставку.