Центробанк снизил ключевую ставку до 5,5%. К чему это приводит

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25 апреля 2020, 15:53 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РБК

Банк России 24 апреля принял решение снизить ключевую ставку на 50 б.п., до 5,50% годовых. Центробанк снижает ключевую ставку шестой раз подряд. В сообщении регулятора отмечается, что "ситуация кардинально изменилась с момента заседания Совета директоров в марте".

"Для борьбы с пандемией коронавируса существенные ограничительные меры введены и в мире, и в России, что негативно отражается на экономической активности", - объясняет Центробанк.

Банк России пересмотрел базовый сценарий прогноза и переходит в область мягкой денежно-кредитной политики. "По прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция составит 3,8–4,8% по итогам 2020 года и стабилизируется вблизи 4% в дальнейшем", - говорится в сообщении ЦБ.

При развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом Банк России допускает возможность дальнейшего снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях.

На новость о снижении ставки рубль вчера отреагировал ростом. Старший научный сотрудник Института стратегических исследований Башкирии Азамат Барлыбаев считает, что снижение ставки не повлечет за собой моментального положительного влияния на экономику региона, поскольку воздействие такого инструмента денежно-кредитной политики имеет довольно длительный временной лаг, и результаты могут появиться не раньше конца июня — начала июля.