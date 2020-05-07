Стоимость нефти может резко повыситься в ближайшие полгода

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7 мая 2020, 09:47 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: pixabay.com

Председатель и генеральный директор Orascom Investment Holding Нагиб Савирис считает, что обвал стоимости нефти был создан, чтобы разрушить сланцевую отрасль Соединенных Штатов. Эксперт считает, что как только конкурент покинет арену, цены на нефть вернутся в привычное русло.

Миллиардер из Египта уверен, что Саудовская Аравия целенаправленно начала «ценовую» войну с РФ, чтобы убрать США с мирового рынка нефти.Как только цель будет достигнута, цена на баррель вновь поднимется до 60 долларов, а затем и вовсе может вырасти до 100 долларов, заявил Савирис. Он предположил, что это может произойти в ближайшие полгода, передаёт ФБА "Экономика сегодня".