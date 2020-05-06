Еврокомиссия считает, что рост экономики России возобновится в 2021 году

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6 мая 2020, 12:38 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

рубли, Nikolay Gyngazov/Global Look Press

В среду, 6 мая, стало известно, что Еврокомиссия выпустила весенний прогноз о росте экономики России после пандемии коронавируса нового типа. Предполагается, что он возобновится уже в 2021 году.

Специалисты Еврокомиссии считают, что рост российской экономики составит 1,25 процента, несмотря на низкую стоимость нефти.

Напомним, ранее председатель фонда "Сколково" Аркадий Дворкович выразил уверенность в том, что цены на "черное золото" будут постепенно стабилизироваться и со временем вернутся "в нормальный интервал".