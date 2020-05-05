Дворкович дал прогноз по цене на нефть к концу года

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5 мая 2020, 08:42 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РБК

Аркадий Дворкович, фото: government.ru

Аркадий Дворкович, председатель фонда «Сколково», высказал мнение о ценах не нефть, которые сейчас достигают минимальных уровней. По мнению Дворковича, нефтяные цены постепенно будут стабилизироваться, возвращаться «в нормальный интервал».

По его прогнозу, к концу 2020 года цены на «черное золото» могут достичь $30–40 за баррель. Дворкович ожидает, что сейчас нефть будет стоить $20–30, но не исключает падения стоимости нефти.

Будучи вице-премьером в правительстве Дмитрия Медведева, курируя тогда ТЭК, Дворкович отметил, что в рамках новой сделки ОПЕК+, которая предполагает общее снижение добычи нефти на 9,7 млн баррелей, важны действия сторон. Он считает, что «параллельный эффект действий по снижению добычи и стабилизации спроса окажет положительный эффект на нефтяные рынки, и постепенно цены будут возвращаться в нормальный интервал».

Дворкович выступал против раздачи денег населению во время эпидемии коронавируса.