Дворкович назвал период, в который отечественному бизнесу потребуется наибольшая поддержка

Аргументы Недели → Экономика 13+

4 мая 2020, 22:15 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РенТВ

Фото: pixabay.com

Меры государственной поддержки для малого и среднего бизнеса достаточны, но основная помощь потребуется предприятиям в июне и июле, считает председатель фонда «Сколково» Аркадий Дворкович.

«Я думаю, заявленных мер или достаточно, или почти достаточно. Главное - чтобы они заработали. Мы ожидаем, что в ближайшие недели все эти меры начнут реально работать», - заявил он.

Дворкович предположил, что в дальнейшем компании начнут действовать менее рискованно и перейдут к более консервативной модели поведения. Он добавил, что кризис сделает экономику менее конкурентной.

Ранее Дворкович рассказал, какие сферы окажутся наиболее востребованными после пандемии.