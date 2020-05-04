Какие сферы станут наиболее востребованы после пандемии

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4 мая 2020, 17:35 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Фото: pixabay.com

Глава фонда «Сколково» Аркадий Дворкович рассказал, какие сферы окажутся наиболее востребованы после окончания пандемии коронавирусной инфекции. Эксперт считает, что пережить кризис смогут почти все сферы экономики.

Дворкович уверен, что дистанционные услуги еще долго будут находиться на пике популярности, не упадет спрос на них и после окончания эпидемии. «Это касается доставки товаров, касается услуг, связанных с дистанционной работой, дистанционным обучением. Все это будет испытывать бум еще долгое время», - считает специалист.

Также повышенный интерес затронет сферу телемедицины и персональных медуслуг, добавил он.