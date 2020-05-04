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Дворкович прокомментировал идею раздачи денег россиянам

, 16:06 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РБК

Дворкович прокомментировал идею раздачи денег россиянам
globallookpress.com, Дворкович

Бывший вице-премьер и глава фонда "Сколково" Аркадий Дворкович сообщил, что идею раздачи денег гражданам России в условиях кризиса не одобряет. Он не сторонник "вертолетных денег".

"Для меня это очень странный термин - разбрасывание денег с вертолета", - отметил он. Но при этом Дворкович считает, что необходимо усилить адресную поддержку тех людей, которые больше всех пострадали от сложившейся ситуации.

Бизнесмен считает, что кризис в экономике только начался, его волна еще не захлестнула многие сегменты экономики. "Кризис поменяет и модели поведения людей. Компании станут более консервативными, будут меньше бросаться в рискованные проекты. Будут копить резервы. Это касается и бизнеса, и правительства, и людей в повседневной жизни", - отметил Дворкович.

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