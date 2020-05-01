Глава Минэкономразвития предложил предпринимателям обращаться к нему напрямую

Министерство экономического развития России запустило чат-бот по мерам поддержки малого и среднего бизнеса, пострадавшего из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщил глава ведомства Максим Решетников.
Он также предложил обращаться к нему лично в Инстаграм, если по каким-либо причинам предпринимателям не удается получить помощь.
«Самые важные вопросы – это реализация и доведение всех этих мер до стадии, когда бизнес может легко, понятно и просто этим воспользоваться», – подчеркнул министр.
По его словам, «вопросов достаточно много, это вопросы на региональном уровне, это вопросы к работе ряда банков, это вопросы настройки систем».
«Если вопросы остаются – пишите на сайт министерства, мне в Инстаграм, в общественные организации. Все системные вопросы стараемся из этих обращений вытаскивать и оперативно решать, – заявил Решетников.
Ранее Решетников назвал издержки российской экономики из-за коронавируса «большими потерями».