Решетников назвал издержки российской экономики из-за коронавируса «большими потерями»

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24 апреля 2020, 19:24 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Министр экономического развития России Максим Решетников. Фото: kremlin.ru

Министр экономического развития Максим Решетников озвучил сумму совокупных издержек российской экономики из-за пандемии коронавируса.

По его словам, «в потерях ВВП мы теряем по всей стране около 100 миллиардов рублей в день».

«Это очень большие потери», – заявил министр.

Международные аналитики предполагают, что ВВП России в 2020 году снизится на 4,8%, что связано с падением внешнего спроса и негативной динамикой внутреннего, который, в свою очередь, вызван мерами по сдерживанию коронавируса. Восстанавливаться российская экономика начнет уже в 2021 году, рост может составить 4,5%.