Решетников назвал издержки российской экономики из-за коронавируса «большими потерями»

Министр экономического развития Максим Решетников озвучил сумму совокупных издержек российской экономики из-за пандемии коронавируса.
По его словам, «в потерях ВВП мы теряем по всей стране около 100 миллиардов рублей в день».
«Это очень большие потери», – заявил министр.
Международные аналитики предполагают, что ВВП России в 2020 году снизится на 4,8%, что связано с падением внешнего спроса и негативной динамикой внутреннего, который, в свою очередь, вызван мерами по сдерживанию коронавируса. Восстанавливаться российская экономика начнет уже в 2021 году, рост может составить 4,5%.