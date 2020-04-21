Решетников рассказал о подготовке нового пакета мер для выхода экономики из кризиса

Российское правительство разрабатывает меры, которые позволят вывести экономику из кризиса, образовавшегося на фоне пандемии коронавируса. Об этом рассказал министр экономического развития страны Максим Решетников.
«Мы готовим и мы разрабатываем меры на выход экономики из кризиса, и как только ситуация будет позволять. Мы безусловно, готовим и третий, и четвертый пакет поддержки», - заявил он.
Решетников напомнил, что ранее уже были приняты два пакета мер, призванных поддержать экономику страны и граждан, пострадавших из-за пандемии. Министр отметил, что третий пакет станет отраслевым.