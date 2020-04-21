Решетников рассказал о подготовке нового пакета мер для выхода экономики из кризиса

Аргументы Недели → Экономика 13+

21 апреля 2020, 22:05 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Фото: pixabay.com

Российское правительство разрабатывает меры, которые позволят вывести экономику из кризиса, образовавшегося на фоне пандемии коронавируса. Об этом рассказал министр экономического развития страны Максим Решетников.

«Мы готовим и мы разрабатываем меры на выход экономики из кризиса, и как только ситуация будет позволять. Мы безусловно, готовим и третий, и четвертый пакет поддержки», - заявил он.

Решетников напомнил, что ранее уже были приняты два пакета мер, призванных поддержать экономику страны и граждан, пострадавших из-за пандемии. Министр отметил, что третий пакет станет отраслевым.