Максим Решетников сообщил, что Минэкономразвития уточнит прогноз последствий коронавируса для экономики РФ

//Экономика 13+

2 марта 2020, 16:18 [ «Аргументы Недели» ]

Максим Решетников, фото: government.ru/gov/persons

Министр экономического развития РФ Максим Решетников считает, что последствия распространения коронавируса для российской экономики будут носить временный характер, и его ведомство уточнит к 9 апреля свой макропрогноз.

По словам Решетникова, уточнения в прогноз будут комплексными. В то же время глава Минэкономразвития убежден, что какая бы ситуация и настроения не складывались, надо понимать, что в конечном итоге все равно будет достигнут тот экономический цикл, который предполагали.

Максим Решетников сегодня выступал на заседании бюджетного комитета в Госдуме.

Он отчитался, отметив, что ведомство продолжает работу над оценкой ситуации с коронавирусом, который появился в Китае в декабре прошлого года. По оценке МЭР, последствия коронавируса будут серьезнее и глубже, чем предполагалось в конце января. Как сказал Решетников, дополнительные решения могут быть приняты в экономической сфере, а бюджет не изменится. По его словам, бюджет действующими правилами очень серьезно защищен от разных колебаний, в том числе и от тех которые появились из-за нового вируса.

Президент РФ Владимир Путин ранее рассказал о ситуации в мировой экономике, которая сложилась из-за вспышки коронавируса. По его словам, распространение новой инфекции негативно влияет на глобальные сырьевые и финансовые рынки.

Эксперт, доцент известного вуза считает, что потери российской экономики из-за коронавируса могут достичь порядка 100 миллиардов рублей, и ряд отраслей после острой фазы вспышки нового вируса смогут "отыграть" ситуацию.