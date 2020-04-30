В Совете Федерации подготовили предложения по поддержке российских авиастроителей

Аргументы Недели → Экономика 13+

30 апреля 2020, 12:48 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Председатели трех комитетов Совета Федерации направили письмо на имя председателя правительства РФ Михаила Мишустина с предложением поддержать авиастроителей России.

Авторы письма напомнили, что президент РФ Владимир Путин сообщил о решении направить на поддержку российских авиационных компаний средства в объеме 23 млрд рублей, в том числе на лизинг авиационной техники.

«Учитывая, что отечественное авиастроение находится в тяжелом состоянии, просим вас рассмотреть возможность направления лизинговых платежей только за отечественную авиационную технику, что послужит стимулом для сохранения и развития отечественной авиационной промышленности», – говорится в письме.

Ранее в Совфеде предложили открыть горячие линии психологической помощи во всех регионах.