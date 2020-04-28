В Совфеде предлагают открыть горячие линии психологической помощи во всех регионах

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28 апреля 2020, 22:45 [ «Аргументы Недели» ]

Сенатор Инна Святенко. Фото: сайт Совета Федерации РФ

Председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко предложила создать в каждом регионе горячие линии по оказанию психологической помощи гражданам.

По ее словам, это даст возможность людям дистанционно решать свои внутренние проблемы и спорные ситуации, которые возникают в семьях в этот эмоционально сложный период.

Сенатор считает, что самоизоляция – беспрецедентная мера, поэтому миллионы людей были вынуждены изменить свой обычный ритм жизни.

«Очевидно, что в этом вопросе необходима дополнительная помощь со стороны государства. Решить многие проблемы можно с привлечением квалифицированных специалистов, не выходя из дома», – сказала Святенко, приведя в пример горячую линию в Москве, куда за месяц поступило более 15 тысяч обращений от москвичей, находящихся на самоизоляции.

При этом помощь, как отметила сенатор, нередко нужна самим операторам колл-центров, которые пропускают через себя каждую историю и ситуацию.

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