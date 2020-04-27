В России утвердили правила субсидирования малого и среднего бизнеса, пострадавших в период пандемии

Аргументы Недели → Экономика 13+

27 апреля 2020, 17:17 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: сайт Госдума РФ

Правительство РФ утвердило правила предоставления субсидий малому и среднему бизнесу из пострадавших отраслей экономики.

В документе постановляется «утвердить прилагаемые правила предоставления в 2020 году из федерального бюджета субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, ведущим деятельность в отраслях российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции».

Субсидия предоставляется для частичной компенсации затрат получателей субсидии, в том числе на сохранение занятости и оплаты труда своих работников в апреле и мае 2020 года.

К отраслям, которые больше всего пострадали от коронавируса, отнесли авиаперевозки, автоперевозки, культура, организация досуга и развлечений, физкультурно-оздоровительную деятельность и спорт, гостиничный бизнес, общественное питание, розничную торговлю промтоварами, деятельность в сфере туризма, организации допобразования, организации конференций и выставок, а также предоставления бытовых услуг населению и деятельность в области здравоохранения.

Ранее сообщалось, что прошлогодние доходы безработного не будут учитывать при назначении адресных пособий.