Набиуллина рассказала, к чему приведет раздача денег населению

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24 апреля 2020, 16:12 [ «Аргументы Недели» ]

pixabay.com, рубли

Раздача денег российским гражданам вероятнее всего приведет к тяжелым последствиям для экономики. Случится "взрыв" инфляции, считает председатель Банка России Эльвира Набиуллина.

По ее словам, населению, получившему такие деньги, было бы непросто что-то на них купить. Набиуллина напомнила 90-е годы.

Глава Центробанка Российской Федерации Эльвира Набиуллина допустила введение дополнительных мер по поддержке экономики России. Об этом она заявила в ходе онлайн пресс-конференции.

Не надо бежать и снимать вклады, это просто невыгодно. Паниковать уж точно не стоит. Об этом разговор главного редактора "Аргументов недели" Андрея УГЛАНОВА с членом президиума Совета по внешней и оборонной политике, экономистом и системным аналитиком Александром ЛОСЕВЫМ.