Аналитики назвали сроки исчерпания резервов РФ

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24 апреля 2020, 07:55 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РБК

Фото: pixabay.com

Аналитики Deutsche Bank Петр Сидоров и Кристиан Ветошки объяснили, на сколько хватит резервов Фонда национального благосостояния российского Минфина, но при соблюдении определённых условий.

“При Urals по $15 этих средств будет достаточно, чтобы покрывать дефицит нефтегазовых доходов в течение чуть более двух лет. Но этот срок будет ближе к шести годам, если Urals будет стоить $30”, - пояснили эксперты .

Кроме того, в отчете говорится, что в настоящее время в кубышке Минфина накопилось около 120 миллиардов долларов, а при нынешнем курсе рубля ликдвидная часть резервов составляет примерно девять триллионов рублей.

Напомним, что два дня назад цены на российскую нефть Urals для Северо-Западной Европы и портов Средиземноморья упали до 11,59 долларов за баррель.

При этом исследователи составили макроэкономический прогноз, в котором говорится, какие цены ожидают российскую нефть марки Urals в ближайшие два года.