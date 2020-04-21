Эксперты составили прогноз о стоимости нефти на два года

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21 апреля 2020, 08:40 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

фото: pixabay.com

Исследователи составили макроэкономический прогноз, в котором говорится, какие цены ожидают российскую нефть марки Urals в ближайшие два года. Они предложили оптимистический, пессимистический и базовый сценарий.

Отмечается, что с 2020 по 2022 гг. российскую нефть ждет период низких цен. Так, в 2021 году она будет стоить 35 дол. за барр. в среднем по году, а в лучшем случае может достигнуть 45 дол., а по пессимистическому сценарию – 25 дол.

А в 2022 – 2023 гг. эксперты предрекают рост цены на нефть марки Urals от 45 до 47 дол за барр. При оптимистическом сценарии стоимость по результатам 2022 г. составит 50 дол. и 60 дол с 2023 по 3034 гг.

«… наблюдаемый сейчас обвал нефтяных цен показывает, что и российская нефть в краткосрочном периоде может дешеветь фактически до нуля … Вместе с тем минимум на 50% текущее падение цены на нефть вызвано временным снижением спроса, поэтому цена барреля нефти Urals в 45 долларов США (базовая цена в 2023 году) не должна рассматриваться как оптимистичный прогноз», - пояснили в исследовании АКРА.

Эксперты отметили, что при подсчетах учитывались издержки нефтяных компаний, специфика конкурентной среды и возврат к указанному ценовому уровню или его превышение не позднее 2022 г.

Ранее специалист отреагировал на сообщение о резком падении цены на нефть марки WTI ниже нуля.