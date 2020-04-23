Эксперты оценили идею о раздаче денег россиянам: «Меры государственной поддержки должны быть увеличены»

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23 апреля 2020, 09:47 [ «Аргументы Недели» ] Источник: kp.ru

Фото: pixabay.com

Доктор экономических наук, генеральный директор Института экономических и социальных исследований Алексей Рябинин считает, что российские власти обязаны заботиться о благополучии своих граждан, тем более в период пандемии. По его словам, сейчас доходы снизились на 15%, а безработица увеличилась на 45%, только за апрель, сообщает kp.ru.

“Если сегодня не поддержать граждан, у них будет ощущение, что власти умеют только налоги собирать, вводить штрафы и ограничениям”, - отметил он.

Рябинин добавил, что сейчас все силы брошены на борьбу с распространением коронавирусной инфекции, но следует задуматься о последствиях от пандемии после снятия ограничений в России.

При этом президент группы компаний DNS Дмитрий Алексеев заявил, что если нет возможностей для дополнительных выплат, то нужно искать резервы. Он считает, что “меры государственной поддержки должны быть увеличены и для компаний и для населения, чтобы поддержать спрос”.

Ранее председатель правления Сбербанка Герман Греф высказал мнение о предложении раздать россиянам деньги.