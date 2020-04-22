Европейский эксперт дал прогноз по спросу и ценам на нефть

Европейский эксперт, ведущий исследователь итальянского Института иностранных дел (IAI) Лука Франдза прокомментировал обвалы на нефтяном рынке. Эксперт прогнозирует, что повышение спроса на "черное золото" до докризисного уровня возможно не раньше, чем через четыре года.
По мнению Луки Франдза, в ближайшее время цены на нефть будут продолжать снижаться на фоне уменьшения мирового спроса, спровоцированного кризисом в условиях пандемии коронавирусной инфекции.
Эксперт объяснил свой прогноз тем, что падение цены на нефть, хотя и было усугублено в марте началом пандемии, по большей части продиктовано превышающем спрос предложением. Франдз считает именно превышающий спрос предложения ключевой причиной резкого падения мировых цен на нефть.
По словам эксперты, обычно спрос на нефть постепенно повышается на фоне низких цен, но из-за случившейся пандемии коронавируса восстановление спроса будет долгим. Как он прогнозирует, в еврозоне спрос на топливо может вернуться на докризисный уровень не раньше последнего квартала 2024 года.
Напомним, стоимость российской нефти сорта Urals в Северо-Западной Европе на 21 апреля снизилась на $5,92 за баррель, до $11,59. Цена нефти Urals понизилась вслед за ценой Brent.