Европейский эксперт дал прогноз по спросу и ценам на нефть

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22 апреля 2020, 22:45 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

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Европейский эксперт, ведущий исследователь итальянского Института иностранных дел (IAI) Лука Франдза прокомментировал обвалы на нефтяном рынке. Эксперт прогнозирует, что повышение спроса на "черное золото" до докризисного уровня возможно не раньше, чем через четыре года.

По мнению Луки Франдза, в ближайшее время цены на нефть будут продолжать снижаться на фоне уменьшения мирового спроса, спровоцированного кризисом в условиях пандемии коронавирусной инфекции.

Эксперт объяснил свой прогноз тем, что падение цены на нефть, хотя и было усугублено в марте началом пандемии, по большей части продиктовано превышающем спрос предложением. Франдз считает именно превышающий спрос предложения ключевой причиной резкого падения мировых цен на нефть.

По словам эксперты, обычно спрос на нефть постепенно повышается на фоне низких цен, но из-за случившейся пандемии коронавируса восстановление спроса будет долгим. Как он прогнозирует, в еврозоне спрос на топливо может вернуться на докризисный уровень не раньше последнего квартала 2024 года.

Напомним, стоимость российской нефти сорта Urals в Северо-Западной Европе на 21 апреля снизилась на $5,92 за баррель, до $11,59. Цена нефти Urals понизилась вслед за ценой Brent.

Стоимость июньских фьючерсов "черного золота" сорта Brent в среду, 22 апреля, в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне снижается на 8,43% к уровню закрытия предыдущих торгов - до $17,7 за баррель. Стоимость нефти сорта WTI росла на 0,61% - до $11,64 за баррель. Международное рейтинговое агентство Fitch резко ухудшило прогноз для российской экономики на 2020 год на фоне ограничений, предпринимаемых в РФ для сдерживания распространения коронавирусной инфекции COVID-19. Поддержите нас - единственный источник разума в это непростое время Оформите годовую подписку Купите свежий номер Нажимая кнопку «Купить», я соглашаюсь с условиями подписки Теги:

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