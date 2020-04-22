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Стоимость российской нефти сорта Urals упала на $5,92 за баррель

, 21:59 [ «Аргументы Недели» ]

Стоимость российской нефти сорта Urals упала на $5,92 за баррель
фото: pixabay.com

Стоимость российской нефти сорта Urals в Северо-Западной Европе на 21 апреля снизилась на $5,92 за баррель, до $11,59. Цена нефти Urals понизилась вслед за ценой Brent.

Стоимость июньских фьючерсов "черного золота"  сорта Brent в среду, 22 апреля, в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне снижается на 8,43% к уровню закрытия предыдущих торгов - до $17,7 за баррель. Стоимость нефти сорта WTI росла на 0,61% - до $11,64 за баррель. 

Международное рейтинговое агентство Fitch резко ухудшило прогноз для российской экономики на 2020 год на фоне ограничений, предпринимаемых в РФ для сдерживания распространения коронавирусной инфекции COVID-19.

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