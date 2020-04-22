Fitch: мировую экономику из-за коронавируса в 2020 году ждет рецессия «беспрецедентной глубины»

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22 апреля 2020, 18:47 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Доклад Fitch

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Международное рейтинговое агентство Fitch резко ухудшило прогноз для российской экономики на 2020 год на фоне ограничений, предпринимаемых в РФ для сдерживания распространения коронавирусной инфекции COVID-19.

Fitch также прогнозирует, что мировую экономику из-за коронавируса в этом году ждет рецессия «беспрецедентной глубины» для послевоенного периода. По обновленному прогнозу экспертов агентства, в 2020 текущем году глобальный ВВП сократится на 3,9%. Экономика еврозоны снизится на 7%, США - на 5,6%, Великобритании - на 6,3%.

Fitch прогнозирует падение ВВП Италии на 8% в 2020 году. В первом квартале экономический спад в стране составил 5%. Согласно официальным оценкам, ВВП Франции и Испании также потеряли порядка 5% в январе-марте.

Аналитики Fitch резко ухудшили прогнозы на 2020 год для ВВП Мексики, Бразилии, ЮАР и Турции. Согласно прогнозу агентства, ВВП Китая в 2020 году увеличится на 0,7%, ВВП Индии - на 0,8%.

Аналитики Fitch считают, что ВВП РФ сократится на 3,3%. В предыдущем докладе, обнародованном агентством 2 апреля, говорилось, что спад в российской экономике в текущем году составит 1,4%.

Эксперты рейтингового агентства отмечают, что последствия пандемии коронавируса разрушительно подействуют на экономику всех стран.