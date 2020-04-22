Эксперт считает, что доллар ждет неизбежная девальвация

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22 апреля 2020, 15:05 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Свободная пресса

Фото: Pixabay

Политика Федеральной резервной системы США, которая вливает огромные денежные массы в рынок, приведет к девальвации доллара. Так считает руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов.

«Я полагаю, что доллар будет постепенно ослабевать на протяжении 2020 года из-за того, что в США будет разворачиваться крупномасштабная депрессия. При этом цены на продовольствие и некоторые потребительские товары подскочат там еще больше. Мы увидим ситуацию дешевого доллара, который очень хочет российское министерство финансов. На этом ослаблении доллара мировые цены не только на продовольствие, но и на нефть резко повысятся», – говорит эксперт.

По его словам, в конечном итоге этот фактор будет играть на Россию как на страну экспортера углеводородов и будет «облегчать наше бюджетное положение, за это облегчение заплатят американцы».

«Девальвация доллара неминуема, и это будет работать на нашу экономику», – считает экономист.

Тем не менее, из-за цен на нефть дефицит федерального бюджета составит 5,6 трлн рублей вместо ожидаемого профицита в 900 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что в США на поддержку экономики планируют направить почти 500 млрд долларов.