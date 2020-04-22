В США на поддержку экономики планируют направить почти 500 млрд долларов

Аргументы Недели → В мире 13+

22 апреля 2020, 08:48 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РБК

Сенат США. Фото: Pixabay

Сенат США проголосовал за выделение 484 млрд долларов на поддержание экономики, пострадавшей из-за пандемии коронавируса.

Львиная доля этой суммы будет направлена пойдет на пополнение программы кредитования Paycheck Protection Program (PPP), которая позволяет представителям малого бизнеса выплачивать зарплаты работникам в период кризиса – речь идет о 320 млрд долларов.

Около 60 млрд долларов из этой суммы направят на программу кредитования небольших предприятий, еще столько же – на займы и гранты по программе, которая поддерживает предприятия, пострадавшие от стихийных бедствий.

Если соответствующий закон будет принят, больницы получат 75 млрд долларов, четверть миллиарда направят на финансирование тестирования на коронавирус.

Ранее состояние экономики США сравнили со временами Великой депрессии.