Состояние экономики США сравнили со временами Великой депрессии

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19 апреля 2020, 18:42 [ «Аргументы Недели», Николай ХОХЛОВ ]

фото: соцсети

Газета The Washington Post опубликовала прогноз на состояние экономики США по итогам 2020 года. Американский госдолг и долги корпораций страны, из-за эпидемии коронавируса, достигнут рекордных размеров.

Авторы публикации сравнивают ситуацию с Великой депрессией, начавшейся в 1929 году с краха американских бирж и продлившейся десять лет. По оценкам газеты, расходы федерального бюджета США из-за мер компенсации ущерба от коронавируса в 2020 году превысят доходы на $4 трлн, что является наибольшим показателем с 1945 года.

Приводятся примеры крупных компаний ExxonMobil и Walgreens, которые копили долги и исчерпали свои кредитные линии. Чтобы поддержать корпорации, Федеральная резервная система США обнулила процентные ставки и добавила более $2 трлн в свой портфель за последние шесть недель.

Бизнес в Соединенных Штатах из-за долговой нагрузки встает перед выбором: увольнять сотрудников или пропускать платежи по кредитам. По информации The Washington Post, миллионы американских граждан уже столкнулись с требованием банков погасить студенческие кредиты и долги по картам.

Согласно данным Минтруда США, на прошлой неделе заявление на получение пособия по безработице подали 5,2 млн человек. Всего с начала месяца за пособиями обратились более 22 млн американцев. По оценкам экспертов, уровень безработицы в стране уже в апреле может достигнуть 20%. По информации издания, последствия пандемии затронули почти все отрасли, многие предприятия были вынуждены закрыться, чтобы остановить распространение COVID-19. Компании, которые продолжают работу, зафиксировали сильный спад продаж.

Эксперты рейтингового агентства S&P Global Ratings спрогнозировали американской экономике по итогам 2020 года падение на 5,3% из-за эпидемии COVID-19. По оценкам Международного валютного фонда, ВВП США упадет к концу 2020 года на 5,9%.

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