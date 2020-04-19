Аргументы Недели → В мире 13+
Состояние экономики США сравнили со временами Великой депрессии
19 апреля 2020, 18:42 [ «Аргументы Недели», Николай ХОХЛОВ ]
Аргументы Недели → В мире 13+
19 апреля 2020, 18:42 [ «Аргументы Недели», Николай ХОХЛОВ ]
Ульяна Меньшикова
Олег Фочкин
Елена Середа
Здоровье
Профессор, лауреат государственной премии России по науке и технике и премии Д.И. Ивановского по вирусологии Александр Бутенко отреагировал на слова главы Уханьского института вирусологии Юань Чжимина о том, что новый коронавирус не могли создать искусственно.
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Общество