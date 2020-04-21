Курс евро поднялся выше 84 рублей

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21 апреля 2020, 19:05 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Свободная пресса, Известия

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Курс евро на Московской бирже поднялся сегодня вечером выше 84 рублей впервые с 3 апреля 2020 года. Это на 2,5% выше уровня закрытия предыдущей сессии. Об этом свидетельствуют данные торгов на 18:41 мск.

"Мировые инвесторы отыгрывают небывалые распродажи на рынке нефти — накануне баррель американской WTI ушел в минус почти на 40 долларов впервые в истории. Неудивительно, что такие масштабы спровоцировали панические настроения на площадках, несмотря на то, что упавший контракт истекает уже сегодня", - прокомментировал новости руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган.

Исполнительный директор Goldman Group Дмитрий Гелемурзин заявил, что национальная валюта продолжит падать и в ближайшее время может достичь 80 рублей за доллар.

На 18:46 мск 21 апреля курс евро торговался уже на отметке 84,19 рубля (+2,7%), а курс доллара - 77,54 рубля (+2,6%).

Экономисты советуют жителям России не вкладывать деньги в крупные покупки, которые не продиктованы необходимостью, а лучше начать формировать так называемую "финансовую подушку безопасности".