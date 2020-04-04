Советы экономистов, как не остаться без денег в период пандемии

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4 апреля 2020, 15:25 [ «Аргументы Недели» ] Источник: URA.RU

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Экономисты советуют жителям России не вкладывать деньги в крупные покупки, которые не продиктованы необходимостью, а лучше начать формировать так называемую "финансовую подушку безопасности".

Экономист Василий Колташов рекомендует откладывать около 30% от зарплаты, а если возможно — еще больше. Как он отметил, у россиян появилась склонность тратить больше, чем позволяет ежемесячный заработок. Это неверная позиция, лучше прямо сейчас приступить к формированию собственного финансового резерва. Будет хорошо, если в "копилке" будет находиться не меньше двух-трёх зарплат. Колташов высказал уверенность, что у большинства граждан РФ после карантина будет более рациональное финансовое поведение.

Генеральный директор одной их финансовых компаний Алена Никитина считает, что вместо очередной упаковки гречки лучше купить доллары. Она также считает, что вкладывать средства в крупные покупки сейчас нет смысла.

Глава Банка России Эльвира Набиуллина в пятницу, 3 апреля, порекомендовала россиянам в период кризиса не совершать импульсивных действий в финансовой сфере и взвешенно решать денежные вопросы.