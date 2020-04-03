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Набиуллина призвала россиян в тяжелый период взвешенно решать финансовые вопросы

, 15:16 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Набиуллина призвала россиян в тяжелый период взвешенно решать финансовые вопросы
глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина, Kremlin Pool/Global Look Press

Глава Банка России Эльвира Набиуллина в пятницу, 3 апреля, порекомендовала россиянам в период кризиса не совершать импульсивных действий в финансовой сфере и взвешенно решать денежные вопросы.

Набиуллина подчеркнула, что у всех граждан разная ситуация с доходом и возможностями, поэтому никто не может дать каких-либо "универсальных рецептов".

Однако, по словам главы Центробанка, необходимо в сложной ситуации не поддаваться эмоциям и переменам настроения, рационально подходить к принятию различных решений по потреблению, а также трате сбережений. 

Эльвира Набиуллина отметила, что правительство России и ЦБ РФ в настоящий момент принимают меры, чтобы помочь россиянам максимально спокойно пройти период кризиса и вернуться к нормальной жизни.

ЕТ

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