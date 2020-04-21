Делягин назвал «выстрелом себе в голову из гранатомета» возможное продление самоизоляции в РФ

Вероятное продление режима самоизоляции в Российской Федерации станет «выстрелом себе же в голову из гранатомета». Соответствующую точку зрения высказал некоторое время назад Михаил Делягин, отечественный экономист.
Как отметил эксперт, из-за карантинных мер, принятых в связи с распространением коронавируса COVID-19, экономика РФ «разорвана буквально на части». Согласно прогнозу Делягина, последствия будут еще более тяжелыми, если действующий в настоящий момент режим самоизоляции продлят на май.
Ранее во вторник сообщалось, что специалисты в сфере здравоохранения заявили о необратимых поражениях организма у людей, которые переболели COVID-19.