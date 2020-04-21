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Делягин назвал «выстрелом себе в голову из гранатомета» возможное продление самоизоляции в РФ

, 13:40 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Век»

Делягин назвал «выстрелом себе в голову из гранатомета» возможное продление самоизоляции в РФ
Экономист Михаил Делягин, Alexander Legky / globallookpress.com

Вероятное продление режима самоизоляции в Российской Федерации станет «выстрелом себе же в голову из гранатомета». Соответствующую точку зрения высказал некоторое время назад Михаил Делягин, отечественный экономист.

Как отметил эксперт, из-за карантинных мер, принятых в связи с распространением коронавируса COVID-19, экономика РФ «разорвана буквально на части». Согласно прогнозу Делягина, последствия будут еще более тяжелыми, если действующий в настоящий момент режим самоизоляции продлят на май.

Ранее во вторник сообщалось, что специалисты в сфере здравоохранения заявили о необратимых поражениях организма у людей, которые переболели COVID-19.

 

ДЦ

Здоровье

Врачи заявили о необратимых поражениях организма у переболевших коронавирусом

Врачи заявили о необратимых поражениях организма у переболевших коронавирусом

Поражения организма у пациентов, переболевших коронавирусом COVID-19, носят необратимый характер. К соответствующему выводу пришли зарубежные медицинские специалисты, говорится в материале, размещенном в сети.

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