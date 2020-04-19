Орешкин: Путин проконтролирует выполнение задач по поддержке малого бизнеса и льготное кредитование

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19 апреля 2020, 15:00 [ «Аргументы Недели» ]

М. Орешкин, фото: Ministry of Economy Russia, globallookpress.com

Помощник президента РФ Максим Орешкин сообщил, что Владимир Путин будет контролировать выполнение поставленных им задач по поддержке малого бизнеса, в том числе по реализации программы льготного кредитования под ноль процентов.

Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов в середине уходящей недели рассказал, что российские банки отклоняют большинство заявок на зарплатные кредиты под ноль процентов, хотя бизнесу обещали помощь по льготным кредитам в условиях распространения коронавируса, когда многие люди перестали работать из-за введения режима самоизоляции.

Орешкин предупредил, что со стороны Путина "контроль будет полный", президент потребует выполнения поставленных им задач.

На днях ряд депутатов попросили Президента выплатить всем гражданам России по 25 тысяч рублей. Глава Центробанка Эльвира Набиуллина отказалась поддержать россиян прямыми выплатами, считая, что сейчас в этом нет никакой необходимости.