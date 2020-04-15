Цены на бензин снизились в России

По итогам минувшей недели на территории России было зафиксировано снижение розничных цен на бензин. Об этом говорят данные Центрального диспетчерского управления топливно-энергетического комплекса.

Подчеркивается, что в среднем по стране стоимость бензина марки АИ-92 упала на четыре копейки – до 43,04 рубля за литр. Топливо марки АИ-95 подешевело на три копейки – до 46,10 рубля. Однако, средняя цена летнего дизельного топлива выросла в цене на 13 копеек и достигла 49,96 рубля.