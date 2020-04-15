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Цены на бензин снизились в России

, 07:49 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Цены на бензин снизились в России
бензин, pixabay.com
По итогам минувшей недели на территории России было зафиксировано снижение розничных цен на бензин. Об этом говорят данные Центрального диспетчерского управления топливно-энергетического комплекса.
 
Подчеркивается, что в среднем по стране стоимость бензина марки АИ-92 упала на четыре копейки – до 43,04 рубля за литр. Топливо марки АИ-95 подешевело на три копейки – до 46,10 рубля. Однако, средняя цена летнего дизельного топлива выросла в цене на 13 копеек и достигла 49,96 рубля.
 
Напомним, месяц назад из-за срыва сделки ОПЕК+ нефтяные котировки пережили самое крупное за несколько минувших десятилетий падение.
ЕТ
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