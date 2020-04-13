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На старте торгов Московской биржи курс рубля повысился к доллару и евро

, 12:00 [ «Аргументы Недели» ]

На старте торгов Московской биржи курс рубля повысился к доллару и евро
доллары, pixabay.com

Доллар упал в цене на 0,8 процента и составил 73,2 рубля, а курс евро опустился на 0,5 процента – до 80,31 рубля. Вышеуказанные данные были на момент открытия торгов в 10.00 на Московской бирже.

Позже американская валюта вновь изменила стоимость и достигла показателя 73,54 рубля, а европейская составила 80,60 рубля, передает ФБА "Экономика сегодня".

Напомним, ранее аналитик ГК "ФИНАМ" Сергей Дроздов предположил, что на текущей неделе с учетом заключенной ранее нефтяной сделки ОПЕК+ курс доллара может достигнуть 72 рублей, а курс евро составит от 79 до 82 рублей.

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