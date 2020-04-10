Раскрыты детали новой сделки ОПЕК+

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10 апреля 2020, 08:19 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

фото: pixabay.com

В министерстве энергетики Азербайджана рассказали о результатах, которые достигли страны ОПЕК в результате видеоконференции о стабилизации рынка нефти. В ведомстве отметили, что осталось получить согласие Мексики.

«На данном этапе производственные обязательства составили 6,085 миллиона баррелей в сутки для стран ОПЕК и 3,915 миллиона баррелей в сутки стран, не входящих в ОПЕК», - пояснили в минэнерго страны.

По итогам переговоров, ОПЕК приняла декларацию о сотрудничестве с оговоркой, что Мексика должна взять на себя обязательства по оговоренным квотам. Страны приняли решение в мае - июне сократить добычу суммарно на десять миллионов баррелей в сутки, но Мексика отказалась, предложив свои условия.

При этом Мексика и другие участники ОПЕК+ разошлись в позициях по базовому уровню отсчета сокращения добычи в рамках нового соглашения.

Отмечается, что обсуждение вопроса продолжится в пятницу в рамках «Группы двадцати».

Ранее в Кремле рассказали о телефонном разговоре президента РФ Владимира Путина с его американским коллегой Дональдом Трампом и королём Саудовской Аравии Сальманом Бен Абдель Азизом Аль Саудом по вопросу добычи нефти.