В ВТО назвали сроки восстановления мировой торговли

Генеральный директор Всемирной торговой организации Роберто Азеведо в рамках пресс-конференции в Женеве, которая состоялась в среду, 8 апреля, назвал сроки восстановления мировой торговли.

По словам Азеведо, мировой торговле удастся восстановиться до докризисного уровня в 2021 году, однако лишь в том случае, если пандемия COVID-19 будет взята под контроль в самое ближайшее время. Кроме того, потребуется внедрение правильной линии поведения.