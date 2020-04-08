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В ВТО назвали сроки восстановления мировой торговли

, 17:00 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

В ВТО назвали сроки восстановления мировой торговли
ВТО, Xu Jinquan/Xinhua
Генеральный директор Всемирной торговой организации Роберто Азеведо в рамках пресс-конференции в Женеве, которая состоялась в среду, 8 апреля, назвал сроки восстановления мировой торговли.
 
По словам Азеведо, мировой торговле удастся восстановиться до докризисного уровня в 2021 году, однако лишь в том случае, если пандемия COVID-19 будет взята под контроль в самое ближайшее время. Кроме того, потребуется внедрение правильной линии поведения.
 
В ВТО также рассматривают другие сценарии, при которых мировая торговля останется на уровне ниже докризисного.
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