Глава Минэкономразвития прокомментировал возможный выход США из ВТО

Решение Соединенных штатов Америки о выходе из Всемирной торговой организации (ВТО) не стало бы фатальным для ВТО. Об этом заявил министр экономического развития России Максим Орешкин. В Кремле высказались о возможном выходе США из ВТО

"Для самой организации потеря одного крупного игрока не является фатальной. Возможно даже, что серьезное изменение конфигурации "тактических союзов" и групп интересов даст толчок к ее реформированию и совершенствованию", - сказал он.

По его мнению, угроза американцев о выходе из состава ВТО является давлением на международный институт. Вашингтон не впервые говорит об этом, и эти заявления выглядят, как попытка напугать партнеров, чтобы те уступили в обсуждаемых сделках.

"На эту же мысль наводит и позиция, которую американские торговые дипломаты занимают сейчас в Женеве по ключевому вопросу – функционированию системы разрешения споров", - пояснил министр, слова которого цитирует в среду агентство ТАСС.