Глава Минэкономразвития прокомментировал возможный выход США из ВТО
14 августа 2019, 22:29 [ «Аргументы Недели» ]
Решение Соединенных штатов Америки о выходе из Всемирной торговой организации (ВТО) не стало бы фатальным для ВТО. Об этом заявил министр экономического развития России Максим Орешкин.
"Для самой организации потеря одного крупного игрока не является фатальной. Возможно даже, что серьезное изменение конфигурации "тактических союзов" и групп интересов даст толчок к ее реформированию и совершенствованию", - сказал он.
По его мнению, угроза американцев о выходе из состава ВТО является давлением на международный институт. Вашингтон не впервые говорит об этом, и эти заявления выглядят, как попытка напугать партнеров, чтобы те уступили в обсуждаемых сделках.
"На эту же мысль наводит и позиция, которую американские торговые дипломаты занимают сейчас в Женеве по ключевому вопросу – функционированию системы разрешения споров", - пояснил министр, слова которого цитирует в среду агентство ТАСС.