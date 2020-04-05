Сбербанк назвал категории кредитов, на которые действуют «каникулы»

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5 апреля 2020, 10:27 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

фото: pixabay.com

В Сбербанке рассказали, когда клиенты могут оформлять кредитные каникулы. При этом представители организации призывают обращаться за «новой опцией» только в том случае, когда человек уверен в снижении своих официальных доходов.

«Кредитные каникулы в соответствии с законом предоставляются только по кредитам, по которым максимальная сумма самого кредита не превышает: по ипотечным кредитам — 1 500 тысяч рублей; по автокредитам — 600 тысяч рублей; по потребительским кредитам для физических лиц — 250 тысяч рублей; по кредитным картам для физических лиц — 100 тысяч рублей», - пояснили в Сбербанке, отметив, что ИП могут оформить отсрочку по потребкредиту в случае, если его сумма не превышает 300 тыс. руб.

Ранее в Центробанке разъяснили предоставление кредитивных каникул российским гражданам.