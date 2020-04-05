В ЦБ напомнили, что кредитные каникулы не будут бесплатными

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5 апреля 2020, 09:44 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Российская газета

фото: pixabay.com

В Центробанке разъяснили предоставление кредитивных каникул российским гражданам из-за распространения коронавирусной инфекции. Отмечается, что во время льготного периода процент по задолженности продолжается начисляться по обычной ставке на ипотеку и по специальной на потребительские кредиты.

«Если у вас есть возможность платить посильные для вас суммы кредитору во время льготного периода, то эти платежи будут направляться на уменьшение основного долга по кредиту, что позволит снизить сумму начисляемых процентов и облегчит завершение окончательных расчетов по кредиту после льготного периода», - призывают в банке.

В ЦБ уточнили, что после «каникул» заемщик обязан будет вернуться к платежам. Начисленные за это время проценты по кредитным картам должны быть уплачены в течение двух лет равными ежемесячными платежами, а первый поступить через 30 дней после окончания льготного периода.

При этом начисленные за льготный период проценты на потребительский кредит, пени и штрафы будут выплачиваться после погашения кредита ежемесячными платежами, величина которых равна ежемесячным «регулярным» платежам, а начисленные проценты по ипотеке - обычным ежемесячным платежам по ипотеке.