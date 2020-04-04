В Центробанке заявили, что кредитные каникулы вовсе не бесплатные

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4 апреля 2020, 20:39 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Фото: pixabay.com

В Центробанке напомнили россиянам, что объявленные на время режима самоизоляции кредитные каникулы не будут бесплатными. В материалах регулятора сказано, что проценты продолжают начисляться.

Отмечается, что будут и дальше начисляться проценты по льготной ставке на сумму основного долга, по потребительским кредитам и кредитным картам. Что касается ипотеки, то проценты будут начисляться по установленной договором ставке.

В Банке России сказали, что начисленные за льготный период проценты по кредиткам нужно выплатить за 2 года равными платежами, а первый платеж следует произвести в течение месяца после окончания льготного периода.