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Путин допустил сокращение добычи нефти при одном условии

, 20:02 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Путин допустил сокращение добычи нефти при одном условии
президент России Владимир Путин, Kremlin Pool/Global Look Press

Президент Российской Федерации Владимир Путин в пятницу, 3 апреля, заявил, что сокращение добычи нефти возможно, однако, подчеркнул, что для этого необходимо соблюдение важнейшего условия.

По словам главы государства, он допускает сокращение добычи "черного золота", но это должно происходить "по‑партнерски".

Напомним, что в рамках встречи представителей ОПЕК+, которая должна состояться в грядущий понедельник, 6 апреля, в формате видеоконференции, будет обсуждаться возможность сокращения добычи нефти совокупно на 10 миллионов баррелей в сутки.

ЕТ

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