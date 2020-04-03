Трамп убежден, что Россия и Саудовская Аравия

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3 апреля 2020, 18:47 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

президент США Дональд Трамп, Kevin Dietsch/CNP/AdMedia

Президент США Дональд Трамп выразил уверенность в том, что Россия и Саудовская Аравия "прекратили перепалки" по нефти. Об этом заявил главный экономический советник американского лидера Ларри Кудлоу.

Напомним, накануне стало известно, что цены на нефть буквально взлетели после сообщения лидера Соединенных Штатов Дональда Трампа о том, что он провел переговоры с принцем Саудовской Аравии Мохаммедом бен Салманом на тему цены нефти.

Отмечалось, что стоимость нефти Brent поднялась на 23,36%, до 30,52 долларов за баррель, а майские фьючерсы на нефть марки WTI увеличились на 24,86%, до 25,36 долларов за баррель.