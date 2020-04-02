Цены на нефть выросли после заявления Трампа о разговоре Путина с принцем Саудовской Аравии

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2 апреля 2020, 22:31 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

фото: Дональд Трамп, Facebook

Цены на нефть буквально взлетели после сообщения президента Соединенных Штатов Дональда Трампа о том, что он провел переговоры с принцем Саудовской Аравии Мохаммедом бен Салманом на тему стоимости «черного золота». Об этом стало известно в четверг, 2 апреля.

При этом цена нефти Brent поднялась на 23,36%, до 30,52 дол. за баррель, а майские фьючерсы на нефть марки WTI выросли на 24,86%, до 25,36 дол. за баррель.

Однако стоит отметить, что сначала стоимость нефти Brent увеличилась на 40%, до 35,9 дол.

Кроме того, Трамп сообщил якобы до разговора с ним принц Саудовской Аравии общался с президентом РФ Владимиром Путиным, в результате чего они приняли решение значительно сократить добычу.

Позже пресс-секретарь Дмитрий Песков опроверг слова американского лидера.

Ранее Саудовская Арвии сообщила, что страны ОПЕК+ должны провести экстренную внеочередную встречу, чтобы достичь справедливого соглашения о восстановлении рынка нефти.