Саудовская Аравия призвала созвать экстренную встречу стран ОПЕК+

Страны ОПЕК+ должны провести экстренную внеочередную встречу, чтобы достичь справедливого соглашения о восстановлении рынка нефти. Об этом говорится в заявлении Саудовского агентства печати.
"Этот призыв отвечает постоянным усилиям королевства по поддержке мировой экономики в этих исключительных обстоятельствах и в знак уважения к просьбе президента США Дональда Трампа и друзей в США", - говорится в заявлении.
Возможность переговоров с Саудовской Аравией о возвращении к сделке ОПЕК+ по ограничению нефтедобычи существует, но многие страны считают, что это бесполезно, заявил глава Минэнерго Александр Новак в эфире радиостанции "Эхо Москвы". По его мнению, главную роль в падении мировых цен на нефть сыграла пандемия коронавируса, а не развал сделки ОПЕК+.