Саудовская Аравия призвала созвать экстренную встречу стран ОПЕК+

Аргументы Недели → Экономика 13+

2 апреля 2020, 18:38 [ «Аргументы Недели» ]

Эр-Рияд, pixabay.com

Страны ОПЕК+ должны провести экстренную внеочередную встречу, чтобы достичь справедливого соглашения о восстановлении рынка нефти. Об этом говорится в заявлении Саудовского агентства печати.

"Этот призыв отвечает постоянным усилиям королевства по поддержке мировой экономики в этих исключительных обстоятельствах и в знак уважения к просьбе президента США Дональда Трампа и друзей в США", - говорится в заявлении.

Возможность переговоров с Саудовской Аравией о возвращении к сделке ОПЕК+ по ограничению нефтедобычи существует, но многие страны считают, что это бесполезно, заявил глава Минэнерго Александр Новак в эфире радиостанции "Эхо Москвы". По его мнению, главную роль в падении мировых цен на нефть сыграла пандемия коронавируса, а не развал сделки ОПЕК+.