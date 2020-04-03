Кипру предложили убрать все льготы по налогу на дивиденды из России

Россия направила правительству Кипра письмо по поводу повышения налоговых ставок на выплату дивидендов и процентов в двустороннем соглашении об избежании двойного налогообложения.
Сообщается, что документ подписал замминистра финансов Алексей Сазанов. В документе говорится, что Россия предложила Кипру распространить максимальную ставку 15% на все без исключения компании.
Таким образом, Россия предложила Кипру максимально жесткий вариант изменения соглашения о двойном налогообложения – никаких льгот для ставок налога на дивиденды и проценты, выплачиваемые в эту страну.
Предполагается, что аналогично будут изменены соглашения с Нидерландами, Люксембургом, Сингапуром, а также, вероятно, с Мальтой и Швейцарией.
Ранее Путин предложил ввести налог в 13% на дивиденды по вкладам свыше 1 млн рублей.