Кипру предложили убрать все льготы по налогу на дивиденды из России

Аргументы Недели → Экономика 13+

3 апреля 2020, 15:37 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РБК

Фото: Pixabay

Россия направила правительству Кипра письмо по поводу повышения налоговых ставок на выплату дивидендов и процентов в двустороннем соглашении об избежании двойного налогообложения.

Сообщается, что документ подписал замминистра финансов Алексей Сазанов. В документе говорится, что Россия предложила Кипру распространить максимальную ставку 15% на все без исключения компании.

Таким образом, Россия предложила Кипру максимально жесткий вариант изменения соглашения о двойном налогообложения – никаких льгот для ставок налога на дивиденды и проценты, выплачиваемые в эту страну.

Предполагается, что аналогично будут изменены соглашения с Нидерландами, Люксембургом, Сингапуром, а также, вероятно, с Мальтой и Швейцарией.

Ранее Путин предложил ввести налог в 13% на дивиденды по вкладам свыше 1 млн рублей.