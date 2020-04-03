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Минэкономразвития обновило список системообразующих компаний

, 14:40 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Интерфакс

Минэкономразвития обновило список системообразующих компаний
Андрей Белоусов, фото: Kremlin Pool, globallookpress.com

Правительственная комиссия по экономической политике под руководством первого вице-премьера РФ Андрея Белоусова в три раза расширила перечень системообразующих компаний. (Ранее в нем было почти 200 предприятий. В марте в перечень были включены «Вкусвилл», IKEA, авиакомпании и «Макдоналдс».

В списке предприятия по добыче нефти и природного газа, аэропорты, предприятия пищевой промышленности и производства напитков: ОАО "Великолукский мясокомбинат", АО "Макфа", ООО "Агропромышленный холдинг "Мираторг", ООО "Марс", ООО "Нестле Россия", ООО "Пивоваренная компания "Балтика". Также в перечне ряд предприятий сельского хозяйства. Предприятия по производству автотранспортных средств: "Автоваз", "Газ", "Камаз".

Магазины и торговые сети: ОАО "Торговый дом ЦУМ, "Ашан", "Билла"и др. В разделе Минкомсвязи России компании: ООО "Яндекс", ПАО "Вымпел-коммуникации", ООО "Мэйл.ру", "Ростелеком", ФГУП "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания", "Почта России".

Помимо возможности претендовать на господдержку, присутствие в перечне также, вероятно, будет означать мораторий на банкротство в ближайшие полгода - такой пункт есть в проекте постановления правительства, которое подготовило Минэкономразвития.

Минэкономразвития подготовило еще обновленный перечень системообразующих предприятий с учетом предложений отраслевых министерств. В Минэкономразвития уточнили, что в предыдущем списке было 646 организации.

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