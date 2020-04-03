Белоруссия слишком рано понадеялась на российскую нефть за $4

Аргументы Недели → Экономика 13+

3 апреля 2020, 13:09 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: pixabay.com

В Белоруссии слишком поспешно заявили о поставках нефти из России по цене в 4 доллара за баррель. Эксперт по энергетике Алексей Анпилогов объяснил, как обстоит ситуация на самом деле.

Ранее премьер Белоруссии Сергей Румас заявил, что именно на такую стоимость российской нефти рассчитывала страна, передаёт ФБА «Экономика сегодня». Однако в свете возросших котировок и установления стоимости барреля в 26 долларов соседняя республика может не надеяться на такие низкие цены, отметил российский эксперт.

«Для Белоруссии, оставшейся с 1 января без нефти, важно получить сырье и возобновить работу нефтеперерабатывающих заводов. В определенный временной период страна получит более дешевое сырье из России, но цена нефти на мировом рынке стремительно меняется. А значит, будут меняться ценовые реалии и для Минска», - рассказал Анпилогов.