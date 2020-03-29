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Путин поручил мониторить экономическую ситуацию в стране

, 11:40 [ «Аргументы Недели» ]

Путин поручил мониторить экономическую ситуацию в стране
Фото: globallookpress.com/ Photographer © Kremlin Pool

Российский президент Владимир Путин поручил проводить регулярный мониторинг экономической ситуации в стране, а также определить, какие отрасли экономики наиболее пострадали из-за коронавируса.

Президент обратился к правительству и Центробанку, чтобы те утвердили план действий по кредитованию реального сектора экономики. Сделать это необходимо до 15 апреля.

«Определить перечень отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в том числе в результате распространения новой коронавирусной инфекции, организовать постоянный мониторинг экономической ситуации в РФ, по результатам которого обеспечивать регулярную актуализацию указанного перечня», - сказано в поручении главы государства.

АБ

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