Путин поручил мониторить экономическую ситуацию в стране

Аргументы Недели → Экономика 13+

29 марта 2020, 11:40 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: globallookpress.com/ Photographer © Kremlin Pool

Российский президент Владимир Путин поручил проводить регулярный мониторинг экономической ситуации в стране, а также определить, какие отрасли экономики наиболее пострадали из-за коронавируса.

Президент обратился к правительству и Центробанку, чтобы те утвердили план действий по кредитованию реального сектора экономики. Сделать это необходимо до 15 апреля.

«Определить перечень отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в том числе в результате распространения новой коронавирусной инфекции, организовать постоянный мониторинг экономической ситуации в РФ, по результатам которого обеспечивать регулярную актуализацию указанного перечня», - сказано в поручении главы государства.