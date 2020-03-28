Как коронавирус повлиял на рейтинг Путина

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28 марта 2020, 19:41 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Фото: globallookpress.com/ Photographer © State Duma Russia

Пандемия коронавируса сказалась на рейтингах российского президента Владимира Путина. По данным ВЦИОМ, отношение россиян к главе государства изменилось после его обращения к гражданам в связи с распространением заболевания.

В среду, 25 марта президент обратился к россиянам и предложил ряд социальных и экономических мер, которые позволят смягчить последствия распространения COVID-19 в стране. «Показатель одобрения деятельности президента в этот день вырос в сравнении со значениями прошлой недели и составил 63,5%. Уровень доверия также вырос и составил 69%», - сообщили во ВЦИОМ.

Для сравнения, в период с 16 по 22 марта деятельность главы государства одобряли 60,3% граждан, а доверяли президенту 67% опрошенных.