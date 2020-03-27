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Песков рассказал о буднях Путина в период коронавирусной инфекции

, 14:19 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

Песков рассказал о буднях Путина в период коронавирусной инфекции
Фото: Дмитрий Песков , kremlin.ru

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, как изменилась жизнь Владимира Путина из-за эпидемии коронавируса в стране. По его словам, российский лидер стал принимать дополнительные превентивные меры, но от рабочего графика не отстает.

«Те же санитарные меры и так далее, которые на постоянной основе нужно принимать, особенно в условиях продолжающегося рабочего графика, пусть и не изобилующего столь большим количеством публичных мероприятий», - пояснил официальный представитель Кремля. 

Ранее Песков сообщил, что ему известно об одном случае заражения коронавирусом в администрации президента, но этот человек не контактировал с Путиным.

БА

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