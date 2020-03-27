Эксперт оценил слова главы МВФ о начале рецессии мировой экономики

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27 марта 2020, 21:03 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

спад экономики, pixabay.com

Заведующий лабораторией Института прикладных экономических исследований РАНХИГС Александр Абрамов в пятницу оценил заявление главы МВФ Кристалины Георгиевой о начале рецессии мировой экономики.

Абрамов отметил, что следует всегда учитывать, что о вступлении в рецессию становится известно задним числом. В настоящий момент, по словам эксперта, "это пока только ожидание", однако все предполагают, что экономика "очень сильно упадет" во II и III кварталах, а I "кое-как проскочит".

Александр Абрамов согласился с заявлением главы МВФ о том, что восстановление экономики ожидается в 2021 году, если удастся справиться с коронавирусом в мире и предотвратить проблемы с ликвидностью.